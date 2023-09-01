Bright Stars-2023 Tatbikatı başladı! Akdeniz'in en büyük tatbikatına Türkiye davet edilmedi

Akdeniz'in en büyük tatbikatına Türkiye davet edilmedi.

ABD ile Mısır öncülüğünde Akdeniz sahasında icra edilen ve 34 ülkenin katıldığı Bright Stars-2023 Tatbikatı'na Türkiye davet edilmedi

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Gharib Abdel Hafez tarafından yapılan açıklamada; 31 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında icra edilecek tatbikata 34 ülkeden 8 bin personelin katılacağı bildirildi.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin müşterek icra edeceği tatbikatta, çeşitli ülkeleden Özel Kuvvetler personelinin, paraşütçü birliklerin, zırhlı araçların ve topçuların da yer alacağı kaydedildi.

Mısırlı Sözcü, tatbikatın, katılımcı ülkeler arasında askeri işbirliğini geliştirmeyi ve ortak tehdit ve risklerle mücadeleyi hedeflediğini; bu kapsamda tatbikat boyunca güvenlik ve terörle mücadele operasyonları da dahil olmak üzere çeşitli konvansiyonel ve gayrinizami harp senaryolarının işleneceğini söyledi.

Muhammed Necip Askeri Üssü'nde başlayan tatbikatın İskenderiye'de tamamlanması hedefleniyor.

Yunan basını da tatbikatın kendileri için önemini yazarken, özellikle Türkiye'nin davet edilmemesine dikkat çekiyor.

Pentapostagma'da yer alan haberde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye, son zamanlarda tüm Akdeniz ülkeleri için barış ve refah isteyen barışçıl bir güç görüntüsü vermeye çalışsa da, ulaşmaya çalıştığı ülkelerin hiçbiri ikna olmuş görünmüyor."