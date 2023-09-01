Bright Stars-2023 Tatbikatı başladı! Akdeniz'in en büyük tatbikatına Türkiye davet edilmedi

Dünyanın en büyük ve en eski tatbikatlarından biri olan Bright Stars, dün Mısır'ın Libya sınırında bulunan Muhammed Necip Askeri Üssü'nde başladı. ABD ile Mısır öncülüğünde Akdeniz sahasında icra edilen ve 34 ülkenin katıldığı Bright Stars-2023 Tatbikatı'na Türkiye davet edilmedi.

Bright Stars-2023 Tatbikatı başladı! Akdeniz'in en büyük tatbikatına Türkiye davet edilmedi
Son Güncelleme:

Akdeniz'in en büyük tatbikatına Türkiye davet edilmedi.

ABD ile Mısır öncülüğünde Akdeniz sahasında icra edilen ve 34 ülkenin katıldığı Bright Stars-2023 Tatbikatı'na Türkiye davet edilmedi

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Gharib Abdel Hafez tarafından yapılan açıklamada; 31 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında icra edilecek tatbikata 34 ülkeden 8 bin personelin katılacağı bildirildi.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin müşterek icra edeceği tatbikatta, çeşitli ülkeleden Özel Kuvvetler personelinin, paraşütçü birliklerin, zırhlı araçların ve topçuların da yer alacağı kaydedildi.

Mısırlı Sözcü, tatbikatın, katılımcı ülkeler arasında askeri işbirliğini geliştirmeyi ve ortak tehdit ve risklerle mücadeleyi hedeflediğini; bu kapsamda tatbikat boyunca güvenlik ve terörle mücadele operasyonları da dahil olmak üzere çeşitli konvansiyonel ve gayrinizami harp senaryolarının işleneceğini söyledi.

Muhammed Necip Askeri Üssü'nde başlayan tatbikatın İskenderiye'de tamamlanması hedefleniyor.

Yunan basını da tatbikatın kendileri için önemini yazarken, özellikle Türkiye'nin davet edilmemesine dikkat çekiyor.

Pentapostagma'da yer alan haberde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye, son zamanlarda tüm Akdeniz ülkeleri için barış ve refah isteyen barışçıl bir güç görüntüsü vermeye çalışsa da, ulaşmaya çalıştığı ülkelerin hiçbiri ikna olmuş görünmüyor."

Tahıl Koridoru'nda iki cephe iki rota! Rusya ve ABD iki farklı plan sunduTahıl Koridoru'nda iki cephe iki rota! Rusya ve ABD iki farklı plan sunduDünya
# akdeniz # tatbikat
Çok Okunanlar
Altın sonbahara hızlı girdi! 1 Eylül günü altının piyasadaki fiyatları düştü mü?
Altın sonbahara hızlı girdi! 1 Eylül günü altının piyasadaki fiyatları düştü mü?
Sonbahar geldi! 1 Eylül'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu
Sonbahar geldi! 1 Eylül'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu
MİT'ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
Merkez Bankası'ndan yeni karar!
Merkez Bankası'ndan yeni karar!
1 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
1 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Türkiye Ekonomisi Yüzde 3,8 Büyüdü! Ama Bir Sorun Var! - Hakan Topkurulu - Ulusal Kanal Haber Türkiye Ekonomisi Yüzde 3,8 Büyüdü! Ama Bir Sorun Var! - Hakan Topkurulu - Ulusal Kanal Haber Eskiden diş macunu mu vardı! Eskiden diş macunu mu vardı!