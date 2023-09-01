Tahıl Koridoru'nda iki cephe iki rota! Rusya ve ABD iki farklı plan sundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya’da. Masada Tahıl Anlaşması var. Rusya’nın Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinden sonra Batı’nın ve Moskova’nın planları farklı.

Moskova, Türkiye’nin de merkezinde olduğu bir çözüm sunuyor. ABD ise Tuna nehri üzerinden Avrupa’ya bir koridor açmak istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, tahıl koridoru için alternatif rota üzerinde çalıştıklarını söyledi. Rusya ise, daha önce Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da belirttiği Türkiye-Rusya-Katar planını işaret ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili, alternatif güzergahları araştıran ABD'nin, Ukrayna'nın Tuna nehri üzerinden tahıl ihracatını arttırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığını söyledi.

Yetkili, Washington'un Rusya'yı tahıl anlaşmasına geri döndürme çabalarını desteklemek için Türkiye ile birlikte çalıştığını da belirtti.

Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fidan-Lavrov görüşmesinde Moskova'nın Karadeniz Tahıl Anlaşmasına alternatif önerisi ele alınacak.

Bakanlığa göre plan kapsamında Rusya, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyattan bir milyon ton tahıl gönderecek ve bu tahıl Türkiye'de işlenerek ihtiyacı olan ülkelere gönderilecek.

Açıklamada, "Bu projeyi Karadeniz anlaşmasına en uygun çalışma alternatifi olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.