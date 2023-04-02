Burkina Faso Fransız gazetecileri sınır dışı etti

Courrier International gazetesi, Liberation için de çalışan muhabir Agnes Faivre ile Le Monde muhabiri Sophie Douce'un 31 Mart'ta Vagadugu yönetimi tarafından çağrıldığı ve kendilerinden 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı.

Gazetenin haberine göre, Ulusal Güvenlik Birimine çağrılan 2 Fransız gazeteciye oradaki sorumlu albay, "Akreditasyonunuz ve basın kartınız iptal edildi. Burkina Faso'dan ayrılmak için 24 saatiniz var” dedi. Haklarında verilen "sınır dışı" kararı üzerine dün ülkeden ayrılan Faivre ve Douce, Fransa'nın başkenti Paris'e döndü.

Gazetecilerin sınır dışı edilme nedenlerine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

FRANCE 24'ÜN YAYINI DA ASKIYA ALINMIŞTI

Burkina Faso, El Kaide'ye bağlı bir grubun lideriyle röportaj yaptığı gerekçesiyle 27 Mart'ta Fransız kamu televizyonu France 24'ün yayınını askıya almıştı. Hükümet, France 24'ün "terörist bir grubun yetkilisiyle röportaj yaparak onların sözcülüğüne soyunduğunu ve terörü meşrulaştırdığını" açıklamıştı.

France 24, mart başında Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) yöneticisi olduğu iddia edilen Ebu Ubeyde Yusuf el-Anabi ismiyle de bilinen Yezid Mebarek ile yaptığı röportajı ekranlarına taşımıştı. El-Anabi, 2020'de Fransız hava saldırısında öldürülen Abdülmalik Droukdel'in yerine geçmişti.