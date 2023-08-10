Çin turistlik geziler için izin verilen ülkeleri yayınladı! Türkiye listede

Uzun süredir turizm üzerine kafile çıkarılmayan Çin'de yasaklar kaldırıldı. Seyahat izni verilen ülkeler arasında Türkiye'de var.

ÇİN'DEN TÜRKİYE TURİZMİNE KATKI

Çin, ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye gibi birçok ülkeye yönelik grup seyahati yasağını kaldırarak küresel turizm pazarına canlılık kazandırmayı amaçlıyor.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, grup turlarının hızla yeniden başlayacağını duyurdu. Bu kararın tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu ifade edildi.

Çin, Kovid salgınından önce dünyanın en büyük turist gönderen ülkelerinden biriydi. Çin’e gidiş geliş uçuş kapasitesi yavaş yavaş artarken, bu hamle küresel turizm endüstrisinin toparlanmasına katkı sağlayabilir.