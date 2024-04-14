Çin'den İran ve İsrail'e itidal çağrısı! Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı

Çin, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırı ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede gerilimin yükselmesinden duyulan endişe dile getirilirken taraflara itidal çağrısında da bulunuldu.

Çin'den İran ve İsrail'e itidal çağrısı! Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İran, dün gece İsrail'e yönelik yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran'ın, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak düzenlediği saldırı ile ilgili dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığından da konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Çin'in gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduğunun ifade edildiği açıklamada, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiğine işaret edilerek, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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