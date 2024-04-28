Çin'i ve ABD'yi hortum vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Çin'de yaşanan hava olayları can pazarına dönüştü. Ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde hortum ve dolu yağışı etkili oldu. Gündüz geceye döndü ve elma büyüklüğünde dakikalarca dolu yağdı.

Hortum, şehrin Baiyun Bölgesi'ndeki Zhongluotan Kasabası'nı vurdu. 3'üncü seviye hortumun neden olduğu yıkımda 5 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.

Diğer yandan ABD'de de benzer hava olayları yaşandı. Nebraska ve Iowa eyaletlerinde çok sayıda hortum çıktı. 10 bin evin elektriği kesildi.

Bir hortumun şiddeti, trenin içinde hortuma yakalanan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İki eyalette de acil durum ilan edilirken çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.