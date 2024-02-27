Çok kutuplu dünyanın kurucuları Moskova'da toplandı!

Asya’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya Çok kutuplu dünyanın kurucuları, Rusya’da buluştu. Moskova’da düzenlenen Dünya Çok Kutupluluk Forumu’nda, Türkiye’den Vatan Partisi yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, forumdaki konuşmasında, ABD ve NATO’nun Türkiye ve bölgeye yönelen tehditlerini anlattı. Avrasya güçlerine birleşme çağrısı yaptı.

"ABD'nin NATO'yu kullanarak sürdürmek istediği dünya hakimiyetine bölgemizde güçlü bir askeri ittifakla karşı konulabilir. Bu ittifakı oluşturma potansiyeline sahip olan Rusya, Türkiye ve İran'ın bir an önce harekete geçmesi dünya barışı için zorunludur. bu ittifak Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye'yi içine almalı ve daha sonra Doğu'ya doğru genişlemelidir. Türk halkının %80'inden fazlası NATO'dan ayrılmak istemekte, ABD ve NATO'yu dost değil tehdit olarak görmektedir. Dr. Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi yıllardır NATO'dan ayrılmayı savunuyor. Türk halkı Batı Asya'da kurulacak ittifaka hazır."

Forumda, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Ethem Sancak, oluşturulan uluslararası hareketinin yönetim kuruluna seçildi. Sancak’ın foruma gönderdiği mesajı Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek, okudu. Ethem Sancak mesajında, ortak bir stratejiye sahip olmadan tam anlamıyla çok kutupluluğun inşa edilemeyeceğini belirtti.

"Bu ortak strateji, kolektif Batı'nın bütün cephelerdeki saldırılarına ortak bir şekilde direnmektir. Kıbrıs meselesi, Suriye meselesi, Ukrayna meselesi, Tayvan meselesi, Filistin meselesi tek bir ülkenin değil hepimizin ortak sorunudur. Ortak strateji ile hareket etmemiz, Atlantik planlarını her cephede çökertmemiz lazım."

Sancak, Ukrayna savaşında denge politikası izleyen Ak Parti hükümetini de eleştirdi. “Rusya kazanırsa Türkiye de kazanır” dedi.

"Türkiye, Ukrayna meselesinde Rusya'nın yanında durduğu zaman Rusya'ya bir iyilik yapmış olmayacak kendi çıkarlarını savunmuş olacak. Hükümet tam olarak Türkiye'nin milli çıkarlarının nerede olduğunu anlayamıyor. Kim her kim ABD'ye teslim olursa artık Türkiye'yi yönetemeyecektir."

Moskova'ya yapılan Çok Kutupluluk Forumuna, Türkiye'den akademisyenler Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu ve Prof. Dr. Ali Murat Özdemir de konuşmacı olarak katıldı.