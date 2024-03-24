Dedeağaç'tan sevkiyata Yunan Komünist Partisi'nden engel

Ege'de Yunanistan üzerinden Türkiye'ye doğrultulan NATO silahlarının yığıldığı Dedeağaç 1 haftadır hareketli.

ABD Donanmasına ait nakliye gemisi "Leroy A. Mendonca" 3 bin 500 askeriyle Dedeağaç Limanı'na konuşlandırıldı. 3 bin adet zırhlı araç limana indirildi.

ABD bir yandan Dedeğaç'a askeri yığınağını artırırken bir yandan da sevkiyatları Dedeağaç üzerinden Romanya ve Bulgaristan'a taşımaya başladı.

Yunanistan'dan yapılan sevkiyat, taşınan bir zırhlının kazayla yola devrilmesiyle ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medya üzerinden yayıldı. Yunanistan'da NATO karşıtı güçleri ayaklandırdı.



Yunanistan Komünist Partisi genleri Dedeağaç'tan ABD silahlarını, zırhlılarını taşıyan treni durdu. Geçişe izin vermeyen Yunan gençler trende yüklü zırhlıların üzerine tırmandı. ABD zırhlılarına "Katil" diye yazıldı.

Yunan güvenlik güçleri eyleme müdahele etti. Trenin Dedeağaç'tan Bulgaristan'a doğru yola çıktığı, onlarca obüs ve tank taşıdığı belirtildi.