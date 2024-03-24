Rusya'da milli yas ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda yaşanan terör saldırısının bilançosu ağırlaşıyor. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi. 100'den fazla kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, saldırıyı düzenleyen teröristlerin Rusya-Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken, Bryansk bölgesinde yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Moskova'daki saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Sınırı geçmeyi planlayan teröristlerin Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltında olduğu bildirilirken, yakalanan teröristlerden biri, Rusya’ya 4 Mart’ta Türkiye'den giriş yaptığını iddia etti. Bu konuda resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ sosyal medya kanalı üzerinden üstlendi. Ancak Rusya saldırıda Ukrayna ve Batılı istihbarat örgütlerine işaret.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği 7 Mart'ta vatandaşlarına uyarıda bulunmuş; aşırılık yanlılarının yakın gelecekte konserler de dâhil olmak üzere büyük toplantılara saldırmayı planladıklarını bildirmişti.

Beyaz Saray, saldırının hemen ardından “Ukrayna’nın saldırıyla bir ilişkisi yok” açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, “ABD, saldırıya ilişkin güvenilir bilgiye sahipse, bunu derhal Rusya ile paylaşmalı” diyerek Washington’a tepki gösterdi.

Kamuflaj giyimli saldırganlar, ellerindeki otomatik silahlarla sivillerin üzerine ateş açtı.

Patlayıcıların da kullanıldığı saldırı sonrası, binlerce kişinin bulunduğu binada yangın çıktı; binanın çatısı çöktü.