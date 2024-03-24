Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek tartıştı mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında tartışma yaşandığı iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek tartıştı mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandığı iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düşen iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tartışma iddialarının doğru olmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sornasında böyle bir diyaloğun yaşanmadığı belirtildi.

Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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