Dünya çapında LGBT'ye hayır protestoları! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleşti

LGBT dayatmasına karşı mücadele dünya çapında büyüyor. O noktalardan biri de ABD'nin Pensilvanya eyaleti oldu. Bir lisede, okul yönetimi erkeklerin kızlar tuvaletini kullanmasına izin verince öğrenciler ayaklandı.

LGBT DAYATMASINA LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN PROTESSTO

LGBT dayatmasını liseli öğrenciler protesto etti. Adres bu kez ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Bir lisede okul yönetimi yönetimi erkeklerin kızlar tuvaletini kullanmasına izin verince ortalık karıştı.

ÖNCE OKULU TERK ETTİLER

Önce öğrenciler okulu terk etti, sonra da okul çevresinde ellerinde pankartlarla LGBT dayatmasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de de binlerce aile Büyük Aile Buluşması'nda bir araya gelerek LGBT Propagandası yasaklansın talebinde bulunmuştu.