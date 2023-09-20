Dünya çapında LGBT'ye hayır protestoları! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleşti

LGBT dayatmasına karşı mücadele dünya çapında büyüyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir lisede, okul yönetimi erkeklerin kızlar tuvaletini kullanmasına izin verince öğrenciler okulu terk etti.

Dünya çapında LGBT'ye hayır protestoları! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleşti
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LGBT dayatmasına karşı mücadele dünya çapında büyüyor. O noktalardan biri de ABD'nin Pensilvanya eyaleti oldu. Bir lisede, okul yönetimi erkeklerin kızlar tuvaletini kullanmasına izin verince öğrenciler ayaklandı.

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LGBT DAYATMASINA LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN PROTESSTO

LGBT dayatmasını liseli öğrenciler protesto etti. Adres bu kez ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Bir lisede okul yönetimi yönetimi erkeklerin kızlar tuvaletini kullanmasına izin verince ortalık karıştı.

Dünya çapında LGBT'ye hayır protestoları! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleşti - Resim : 2

ÖNCE OKULU TERK ETTİLER

Önce öğrenciler okulu terk etti, sonra da okul çevresinde ellerinde pankartlarla LGBT dayatmasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de de binlerce aile Büyük Aile Buluşması'nda bir araya gelerek LGBT Propagandası yasaklansın talebinde bulunmuştu.

Dünya çapında LGBT'ye hayır protestoları! Protestolardan biri de ABD'de gerçekleşti - Resim : 3

LGBT dayatmasına dur demek için mitinge!LGBT dayatmasına dur demek için mitinge!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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