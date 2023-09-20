Tunus'ta bütün ülke karanlığa gömüldü! 2 buçuk saat elektriksiz kaldılar

Tunus yaklaşık 2 buçuk saat boyunca karanlığa gömüldü. Yaşanan arıza nedeniyle ülke geneline elektrik verilemedi.

Tunus'ta bütün ülke karanlığa gömüldü! 2 buçuk saat elektriksiz kaldılar
Son Güncelleme:

Tunus Sanayi ve Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yerel saatle 01.30 civarında başlayan elektrik kesintisinin saat 04.00’e kadar sürdüğü ifade edildi.

Geniş çaplı kesintiye neden olan arızanın araştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Tunus Elektrik ve Gaz Dağıtım Şirketine bağlı teknik ekip, elektriklerin kesildiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kesinti yaşanan bölgelerin yüzde 99’una tekrar elektrik verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Binzert ve Kef kentlerine tekrar elektrik verildiği sırada trafolarda çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Tunus genelinde en son 31 Ağustos 2014'te geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tunus # elektrik kesintisi
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar "ABD Kendini Karabağ'dan Seni Elimizden Gelsin Kurtarsın Bakalım Paşinyan!" | Halil Nebiler "ABD Kendini Karabağ'dan Seni Elimizden Gelsin Kurtarsın Bakalım Paşinyan!" | Halil Nebiler Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?