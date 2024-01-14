Dünya Filistin için meydanlarda

Dünyanın her noktasında binler Filistin’e destek için meydanları doldurdu.

ABD'nin başkenti Washington’da on binler Beyaz Saray’ın olduğu caddede toplandı. Adeta sele dönen yürüyüşte kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in sosyal medya fenomeni ablaları Alana Hadid, gösteriye destek veren ünlü isimler arasındaydı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland kenti de Filistin’e destek için bir araya gelen noktalardan biri oldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de de “Savaşı ve saldırganlığı durdurun” sloganıyla Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Alexander Meydanı’nda Filistin ile dayanışma göstermek ve Gazze’deki savaşın durması için bir araya gelen binlerce kişi, Almanya Dışişleri Bakanlığı önünden Potsdamer Platz Meydanı’na kadar yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise yüzlerce kişi hem İsrail’İ protesto etti hem de Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam da yine Filistin’e destek yürüyüşüne sahne oldu. Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" , "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için Dam Meydanı'na binlerce çift ayakkabı bırakıldı ve hayatını kaybeden binlerce çocuğun isim ve yaşları okundu.