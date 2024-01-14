Ankara'da korkutan yangın! Sincan'da fabrika alev alev yandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yangın çıktı. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik yedek parça üretim fabrikasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken polis ekipleri de olası patlamalara karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

FABRİKA GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fabrikanın Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgiye göre, yangının sabah saatlerinde paketleme alanında çıktığını söyledi.

İşçilerin hemen Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiyeye haber verdiğini aktaran Tunaoğlu, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında herhangi bir işçinin yaralanmadığını, yangının maddi boyutunu da henüz bilmediklerini belirten Tunaoğlu, "Hızlı bir şekilde yayılıyordu ama ekipler kontrol altına aldı. Umarım böyle atlatmış olacağız." diye konuştu.

Bu arada, yangının çıktığı sırada panik atağı bulunduğu kaydedilen bir kadın işçi fenalık geçirdi. İşçiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.