Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
Tech-Worm'da yer alan verilere göre dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri listesi belli oldu. Son verilere göre Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte yanıtı...
Dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri Tech-Worm'da bulunan son bilgilere göre belirlendi. Dünyanın en çok buğday üreten ülkesi son verilere göre Çin oldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise merak edilenler arasında. İşte Dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri listesinin ayrıntıları...
Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri
Listede yer alan dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri içerisinde Türkiye 11. sırada bulunuyor. Buğday üretimine göre bakın sıralamanın devamında hangi ülkeler kaçıncı sırada bulunuyor;
|
Sıra
|
En Çok Buğday Üreten Ülkeler
|
Buğday Üretimi (Milyon Ton)
|
1
|
Çin
|
134,3
|
2
|
Hindistan
|
98,5
|
3
|
Rusya
|
85,9
|
4
|
Amerika Birleşik Devletleri
|
47,3
|
5
|
Fransa
|
36,9
|
6
|
Avustralya
|
31,8
|
7
|
Kanada
|
30
|
8
|
Pakistan
|
26,7
|
9
|
Ukrayna
|
26,2
|
10
|
Almanya
|
24,5
|
11
|
Türkiye
|
21,5
|
12
|
Arjantin
|
18,4
|
13
|
Kazakistan
|
14,8