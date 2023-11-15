Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Tech-Worm'da yer alan verilere göre dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri listesi belli oldu. Son verilere göre Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte yanıtı...

Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
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Dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri Tech-Worm'da bulunan son bilgilere göre belirlendi. Dünyanın en çok buğday üreten ülkesi son verilere göre Çin oldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise merak edilenler arasında. İşte Dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri listesinin ayrıntıları...

Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri

Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri
Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri

Listede yer alan dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri içerisinde Türkiye 11. sırada bulunuyor. Buğday üretimine göre bakın sıralamanın devamında hangi ülkeler kaçıncı sırada bulunuyor;

Sıra

En Çok Buğday Üreten Ülkeler

Buğday Üretimi (Milyon Ton)

 

1

Çin

134,3

2

 

Hindistan

98,5

3

Rusya

85,9

4

Amerika Birleşik Devletleri

47,3

5

Fransa

36,9

6

Avustralya

31,8

7

Kanada

30

8

Pakistan

26,7

9

Ukrayna

26,2

10

Almanya

24,5

11

Türkiye

21,5

12

Arjantin

18,4

13

Kazakistan

14,8
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# buğday # türkiye # çin
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