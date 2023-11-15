Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri Belli Oldu! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri Tech-Worm'da bulunan son bilgilere göre belirlendi. Dünyanın en çok buğday üreten ülkesi son verilere göre Çin oldu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise merak edilenler arasında. İşte Dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri listesinin ayrıntıları...

Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri

Dünyanın En Çok Buğday Üreten Ülkeleri

Listede yer alan dünyanın en çok buğday üreten ülkeleri içerisinde Türkiye 11. sırada bulunuyor. Buğday üretimine göre bakın sıralamanın devamında hangi ülkeler kaçıncı sırada bulunuyor;