Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplandı! Eit’de Gündem Filistin Direnişi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teşkilat üyesi devletlere, “Sesimizi bugün değilse ne zaman yükselteceğiz” diye sordu. Gözlemci üye olan KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.



Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.



Zirvede konuşan liderlerin gündeminde siyonist İsrail’in Filistin katliamı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Batı gözetiminde katliamı sürdürdüğü vurguladı.



Erdoğan zirveye katılan liderlere seslendi; “Sesimizi bugün değilse ne zaman yükselteceğiz” diye sordu.



Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ıncı zirvesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak katıldı. Erdoğan liderlere KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.



Zirvedeki sonra liderler ikili görüşmeler yaptı. Bu kapsamda Erdoğan Taşkent’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İkili ilişkiler ve sıcak bölgesel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirveye işaret etti. Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.