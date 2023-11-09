Wall Street Savaştan Büyük Kâr Bekliyor

Wall Street hisseleri değer kaybederken, yatırımcılar savaştan kar etme peşine düştü. Bankalar, savunma sanayine artacak talep sayesinde savaştan büyük kâr bekliyor. Yatırım yapılan şirketlerin ürettiği silahlar İsrail'le de ilişkili.

Wall Street Savaştan Büyük Kâr Bekliyor
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Wall Street savaştan büyük 'kâr' bekliyor.

Büyük bankaların silah sanayine yaptığı yatırımların insan hakları politikalarına uyup uymadığı konusu İngiliz basınında gündeme geldi.

Silahlı bir çatışmadan kâr elde etmeye odaklanmakla suçlanan bankalar, silah sanayinin milyarlarca dolar değerindeki hisselerinde söz sahibi.
Hisselere olan ilgide artış var. Bankaların yatırım yaptığı savunma sanayi şirketleri arasında İsrail'in Gazze'de kullandığı silahların üreticileri de olduğu iddia edildi.

Beş silah şirketinin hepsinin de Filistinlilere karşı kullanılmak üzere İsrail'e silah sağlama geçmişi var. Yatırım yapılan şirketlerin ürettiği silahlar İsrail'le de ilişkili.

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# israil # gazze # filistin
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