Ukrayna Yine Sivilleri Hedef Aldı! Herson'a Gerçekleştirilen Saldırıda Siviller Hayatını Kaybetti

Rus Haber Ajansı TASS'ın, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Herson Bölgesinin Skadovsk şehrine, Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk raporlara göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Skadovsk'ta sivil altyapının bombalanmasının ardından 11 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi. Acil Durum Bakanlığı'nın bölgedeki basın servisi "İlk bilgilere göre 15 kişi yaralandı, bunlardan beşi öldü ve 10'u Skadovsk'un merkezi bölge kliniğine kaldırıldı" dedi.

Acil Durumlar Bakanlığı, saldırının sabah 10:00'da gerçekleştirildiğini ve iki katlı bir binanın çökmesine neden olduğunu söyledi.