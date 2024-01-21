Ensarullah açıkladı: İsrail bağlantısı olmayan 64 gemi Kızıldeniz'den güvenle geçti

Ensarullah Hareketi, otomatik tanımlama sisteminde İsrail ile herhangi bir bağı olmadığı belirten 64 geminin Kızıldeniz'den güvenle geçtiğini açıkladı.

Ensarullah açıkladı: İsrail bağlantısı olmayan 64 gemi Kızıldeniz'den güvenle geçti
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Yemen'deki Ensarullah Hareketi, gemilerin Kızıldeniz'den geçmeleri için "İsrail ile bağlantıları olmadığını" açıklamalarının en basit çözüm olduğunu ve böyle yapan 64 geminin, Kızıldeniz'den güvenli bir şekilde geçtiğini belirtti.

Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Husi, gemilerin Kızıldeniz'den güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayacak en basit çözümün, otomatik tanımlama sistemlerinde "İsrail'le bir bağlantımız yoktur" ibaresini koymaları olduğunu ifade etti.Bu çözümün etkinliğini kanıtladığını dile getiren Husi, İsrail gemilerini hedef almaya başladıkları kasım ayından bu yana bu ibareyi kullanan 64 geminin güvenli bir şekilde Kızıldeniz'den geçtiğini aktardı.

Husi, İngiltere ve ABD'nin, Yemen'e düzenlediği saldırılarla en büyük zararı başta Avrupa olmak üzere dünyaya verdiğini kaydetti.

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# Yemen # husi # israil
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