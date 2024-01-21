Cep telefonuna bunu yapanlar dikkat! Her an çöp olabilir...

Özellikle kılıfsız cep telefonu kullananları yakından ilgilendiren bir konu olarak cep telefonu temizliği, günde birçok kez temas ettiğimiz bu aygıtlar için elzem.

Her ne kadar temizlikte ıslak mendil son derece kurtarıcı bir yöntem gibi görünse de elektronik bir cihaz olan telefona büyük zararlar veriyor.

Cep telefonlarımızı sildiğimiz ıslak mendilin içindeki sıvı, telefonun ahizesi dahil olmak üzere birçok mekanizmasına zarar veriyor. Ahize sorunuyla tamire gönderilen cihazların çoğunun sıvı sızması kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Islak mendildeki sıvı birleşenin elektroniğe teması olası bir sızıntıyı da beraberinde getiriyor. Bu nedenle cep telefonu temizlerken daha hassas bir temizlik gözetmek gerekiyor.

CEP TELEFONU NASIL TEMİZLENİR?

Cep telefonları temizliğinde ideal olan bir mikrofiber bez kullanmak. Ekranı çizmeyen bu bez, aynı zamanda iz bırakmadığı için telefonun dışını sorunsuz bir şekilde temizliyor. Arka kısmı için ise hafif nemli bir bez işinizi çok kolay bir şekilde görür.

Ayrıca elektronik ürünlerine özel temizlik kitleri de cep telefonu temizliğinde etkili bir yöntem.

Özel içerikli uçucu sıvılarıyla birlikte bu temizleyici kitler, cep telefonu temizliğinde tercih edilen bir yol.