Erdoğan'ın Elon Musk'ın oğlu X'e seslendiği anlar güldürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika seyahati sırasında Türkevin'de çeşitli temaslarda bulundu. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya giden Erdoğan Elon Musk ile de görüşmeyi ihmal etmedi. İşte Musk ile görüşmesi sırasında ortaya çıkan güldüren anlar şu şekilde!

ERDOĞAN ELON MUSK'IN OĞLU X'E SESLENDİ!

Elon Musk ile Türkevi'nde görüşen Erdoğan görüşme sonrasında Elon Musk'ın oğlu X'e bir futbol topu hediye etti. Hediyeyi vereceği sırada X diye birkaç kez seslenen Erdoğan'ın videosu izleyenleri güldürdü. Konuya ilişkin video şu şekilde:

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin atılan komik Tweetler ise şu şekilde:

Dünya Lideri Erdoğan sayesinde Elon Musk 'un özel hayatını tüm dünya öğrendi 😁



👀Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşin nerede?"



👁Elon Musk: "Ayrı yaşıyoruz, oğluma ben bakıyorum." pic.twitter.com/wIdaHk9Iz8 — 𝕏 𝐁uzAdam 🇹🇷 (@Buzkowski) September 18, 2023

Reis- Oğlanın adı ne?



Elon Musk- X Æ A-12



Reis - O nasıl isim Elon? gel onun adını Abdülhamid yapalım..😃 pic.twitter.com/TvqmqdwSt4 — Medya Muhtarı 🇹🇷 (@MediaMuhtari) September 18, 2023

iks iks diyerek elon musk'ın oğlunun yanağından makas alan recep tayyip erdoğan gerçek değil hayırr pic.twitter.com/A6qpt5XgrV — schwifty godzilla (@trulyyourstan) September 18, 2023

Erdoğan Elon Musk ile görüşmesinde ayrıca Tesla'nın yeni fabrikalarından birini Türkiye'de açmasını istedi. Görüşmede Musk halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu söyledi.