Erdoğan'ın Elon Musk'ın oğlu X'e seslendiği anlar güldürdü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk'ın oğlu X'e seslendiği anlar vatandaşları güldürdü! Sosyal medyada gündem olan video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Videoda Erdoğan'ın X birkaç kez seslenmesi komik anlara sebebiyet verdi!

Erdoğan'ın Elon Musk'ın oğlu X'e seslendiği anlar güldürdü!
Elon Musk oğlu ile Erdoğan'la görüştü!
Editör: Hasan Erdem Çelik
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika seyahati sırasında Türkevin'de çeşitli temaslarda bulundu. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya giden Erdoğan Elon Musk ile de görüşmeyi ihmal etmedi. İşte Musk ile görüşmesi sırasında ortaya çıkan güldüren anlar şu şekilde!

Saç yağlanması neden olur? Saç yağlanmasına kesin çözüm!Saç yağlanması neden olur? Saç yağlanmasına kesin çözüm!Güzellik

ERDOĞAN ELON MUSK'IN OĞLU X'E SESLENDİ!

Elon Musk ile Türkevi'nde görüşen Erdoğan görüşme sonrasında Elon Musk'ın oğlu X'e bir futbol topu hediye etti. Hediyeyi vereceği sırada X diye birkaç kez seslenen Erdoğan'ın videosu izleyenleri güldürdü. Konuya ilişkin video şu şekilde:

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin atılan komik Tweetler ise şu şekilde:

Erdoğan Elon Musk ile görüşmesinde ayrıca Tesla'nın yeni fabrikalarından birini Türkiye'de açmasını istedi. Görüşmede Musk halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu söyledi.

# erdoğan # Elon Musk
Çok Okunanlar
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Döviz bozdurmak isteyenler dikkat! 18 Eylül'de güncel döviz fiyatları...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Eylül soğukları bastırmaya başladı! İşte 18 Eylül günü il il hava durumu...
Öne Çıkanlar Emperyalist tehdit: LGBT - Av. Zühre Genişel - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - Ulusal Kanal Emperyalist tehdit: LGBT - Av. Zühre Genişel - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - Ulusal Kanal Serie A'nın gelmiş geçmiş en pahalı transferleri Serie A'nın gelmiş geçmiş en pahalı transferleri