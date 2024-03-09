Ersin Tatar'dan kararlılık mesajı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da Kepez Belediyesince hayata geçirilen, KKTC'nin tarihini ve milli mücadelesini anlatan "1974 Kıbrıs Türk Evi" ziyarete açıldı.

Müzenin açılışını gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, 1974 Kıbrıs Harekatı'nda verilen mücadele Türk milletinin hep beraber olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her bölgesinde aynı sevgiyle karşılaştıklarını dile getiren Tatar, "Antalya bize çok yakın. Biz de Akdeniz çanağında KKTC'de aynı kültürü, aynı sevgiyi paylaşan insanlar olarak kendimizi buranın bir uzantısı olarak görüyoruz. Son yıllarda hep anavatan, yavru vatan ve mavi vatan ile birlikte geleceğe emin adımlara yürümenin mutluluğu içerisinde olduğumuzu söylüyorum. Bu deniz bizim Mavi Vatan'ımızdır. Bizleri bağlayan, güçlü bir milli iradedir, o denizin dibi de topraktır. O denizin dibinde zenginlikler vardır. Deniz ticareti, limanlar ve güvenlik meseleleri vardır. Dolayısıyla Kıbrıs'ın başkalarının yönetimine, egemenliğine geçmesine asla müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Ersin Tatar, yıllardır bölgede, KKTC'nin Türkiye ile bağlarını koparmak ve yalnızlığa sürüklemek, Türkiye'yi ise Doğu Akdeniz'den dışlama siyaseti yürütüldüğünü vurguladı.

Bu nedenle Kıbrıs'ta yeni bir siyaset yürüttüklerini belirten Tatar, "Yürütmekte olduğumuz yeni siyaset iki devletli bir siyasettir. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devleti bağımsız olacak, egemen olacak ki ana vatan ile ilişkilerimizi istediğimiz gibi sürdürebilelim ve bu coğrafyada Türkiye ve KKTC, KKTC'nin kendi deniz yetki alanlarıyla, karasularıyla, kıta sahanlığıyla, ekonomisiyle, göklerdeki hava sahasıyla milli menfaatlerimizi, ulusal çıkarlarımız sonuna kadar güçlü bir şekilde sürdürüp, gelecek nesillere taşıyabilelim." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC vatandaşlarının her zaman kendilerini Anadolu'nun bir parçası olarak gördüğünü, milletin ayrılmaz ve kopmaz birer parçası olduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Tatar, "Türkiye gerek milli savunma sanayisindeki başarıları, gerek ekonomideki dönüşümüyle dünyadaki haklı yerini alırken Doğu Akdeniz'de güçlenmeye devam ediyor. Çünkü bu gücünü milletinden alıyor. Milletinin güçlü tarihiyle geçmişiyle her türlü başarısıyla gelecekte bu bölgede mutlak suretle en güçlü devlet olacaktır." dedi.