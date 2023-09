Fas'taki depremde ölü sayısı artıyor! İşte açıklanan son rakamlar

Fas'ta 8 Eylül gecesi Marakeş merkezli meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremde yaşanan can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor.

2 BİN 800'Ü AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, depremle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, deprem sonucu can kaybı 2 bin 862'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 562'ye yükseldi.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından can kayıpları artmaya devam ederken, ülkenin depremden etkilenen bölgelerinde, Fas Kızılay'ı ve uluslararası kuruluşların desteğiyle yürütülen acil müdahalenin ilk safhası devam ediyor.