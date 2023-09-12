Fas'taki depremde ölü sayısı artıyor! İşte açıklanan son rakamlar

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço ağırlaşıyor. Açıklanan son verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 862'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiği bildirildi.

Fas'taki depremde ölü sayısı artıyor! İşte açıklanan son rakamlar
Son Güncelleme:

Fas'ta 8 Eylül gecesi Marakeş merkezli meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Depremde yaşanan can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor.

2 BİN 800'Ü AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, depremle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, deprem sonucu can kaybı 2 bin 862'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 562'ye yükseldi.

Fas'taki depremde kaç kişi öldü?

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından can kayıpları artmaya devam ederken, ülkenin depremden etkilenen bölgelerinde, Fas Kızılay'ı ve uluslararası kuruluşların desteğiyle yürütülen acil müdahalenin ilk safhası devam ediyor.

# Fas # deprem
Çok Okunanlar
12 Eylül'den siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
12 Eylül'den siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek!
Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek!
Ünlü oyuncu evsiz kaldı!
Ünlü oyuncu evsiz kaldı!
Öne Çıkanlar Günlerdir aranıyordu! ABD'li dağcı Mark Dickey böyle tahliye edildi - Ulusal Kanal Günlerdir aranıyordu! ABD'li dağcı Mark Dickey böyle tahliye edildi - Ulusal Kanal Mauro İcardi saha dışındada centilmen! Mauro İcardi saha dışındada centilmen!