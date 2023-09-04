Ukrayna'nın savunması bakın kime emanet! FETÖ'cü isim Rüstem Umerov Ukrayna'nın savunma bakanı oldu

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na FETÖ okullarında yetişen Rüstem Umarov'u getiriyor. Rüstem Umarov ismi Aydınlık okurları tarafından yabancı bir isim değil. Çünkü; Aydınlık 17 Ağustos 2021 tarihli manşetinde Türkiye'ye kurulan 'Kırım tuzağına' dikkat çekmişti. Tuzağın başrolünde Rüstem Umerov yer alıyordu.

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy'in, Umarov'u Savunma Bakanı olarak görevlendireceğini ifade etti.

🇺🇦 Zelenskiy, Savunma Bakanlığına FETÖ okullarından yetişen Rüstem Umarov'u getiriyor.



Umarov'un FETÖ bağlantıları için bkz. ⤵️https://t.co/f52MrGjyME — Mehmet Perinçek (@MehmetPerincek) September 3, 2023

UKRAYNA HEYETİNDE DE O FETÖ'CÜ İSİM VARDI

İstanbul’da kurulan Rusya-Ukrayna müzakere masasında Kiev delagasyonun içinde Fethullahçı bir ismin olduğu ortaya çıkmıştı. Aydınlık Gazetesi, Ukrayna heyetindeki Rüstem Umerov’un FETÖ’cü olduğunu yazdı. Haberde Umerov’un Fethullah hocanın Kırım Yatılı Okulu’nun talebesi olduğu belirtildi.

AYDINLIK UYARMIŞTI

Umerov ismi Aydınlık okurları için yabancı değil. Aydınlık 17 Ağustos 2021 tarihli manşetinde Türkiye'ye kurulan 'Kırım tuzağına' dikkat çekmişti. Umerov ismi Aydınlık okurları için yabancı değil. Aydınlık 17 Ağustos 2021 tarihli manşetinde Türkiye'ye kurulan 'Kırım tuzağına' dikkat çekmişti. Tuzağın başrolünde Rüstem Umerov yer alıyordu. Kiev’de 23 Ağustos 2021'de toplanan “Kırım Platformu”na Türkiye de davet edilmişti. Toplantının amacı, Rusya’ya yönelik baskı sağlayacak uluslararası mekanizmaları harekete geçirmekti. Platformun uzun vadeli amacı da Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönüşünü sağlamak... İşte Umerov, tüm bu planların merkezinde olan ve bölgede ABD planlarının sözcülüğünü ve yürütücülüğünü yapan bir siyasi.

KARDEŞİ DE KENDİSİ DE FETÖ DESTEKLİ

Aydınlık’ın bilgi aldığı Ukrayna’daki yerel kaynaklar, Kırım Platformu’nun düzenleyicilerinden Rüstem Umerov’u şöyle anlatıyor: