Filistin'in BM'ye üyeliği oylanacak



Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 19 Nİsan'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanacak.



Tasarının geçmesi için 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 evet oyu alması gerekiyor.



Tasarı konseyde kabul edilirse, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sevk edilecek. Tam üyelik için, 193 üyeli Genel Kurulda 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekiyor.



Filistin, 2011'de de Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusu yapmış ancak başvuru, Güvenlik Konseyinde gereken desteği bulamamıştı.



Öte yandan Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp ediyor. İsrail, el-Halil kentine yeni yerleşim bölgesi inşa etmek amacıyla Filistinlilere ait 64 dönüm araziye el koydu. Bölgede, 8 bin dolayında Filistinli nüfus bulunuyor.



El-Halil Belediyesi, 800 dönümlük araziye daha el konulacağı uyarısında bulundu.



