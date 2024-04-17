Mardin'de petrol çalışmaları sırasında bir işçi uçurumdan düştü!

Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kabala köyünde petrol arama çalışmaları sırasında H.B. adlı işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan H.B., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.