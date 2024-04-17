Ataşehir'de korkutan yangın! İnşaat halindeki rezidansta malzemeler alev aldı!

Ataşehir'de bir rezidans inşaatında yangın çıktı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ataşehir'de korkutan yangın! İnşaat halindeki rezidansta malzemeler alev aldı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Ataşehir'de bir rezidans inşaatında yangın çıktı. İnşaat malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Ataşehir İlçesi, Atatürk Mahallesi, Gülnihal Sokak üzerinde saat 16.30'da yaşandı. İddiaya göre, inşaat halinde olan 30 katlı rezidansta inşaat malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek binanın 10'uncu katındaki terasa sıçradı.

Alevleri gören rezidansta çalışan işçiler yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye ekipleri yangına soğutma işlemi uygularken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ufuk Öztürk, "Ufak çaplı bir yangın çıktı, müdahale edildi. Ölen veya yaralanan yok" dedi.

Silah kaçakçılığı yapanlar kıskaca alındı!Silah kaçakçılığı yapanlar kıskaca alındı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# korkutan yangın
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'bitti' demeden hiçbir şey bitmez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz 'bitti' demeden hiçbir şey bitmez"
Abdülkadir Selvi'nin yazısına tepkiler büyüyor!
Abdülkadir Selvi'nin yazısına tepkiler büyüyor!
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Abdullah Ağar HAMAS ve İran'ı hedef aldı!
Abdullah Ağar HAMAS ve İran'ı hedef aldı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Heniyye ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Heniyye ile görüştü!
Öne Çıkanlar Son Dakika! Erdoğan'dan Hamas açıklaması! | Ulusal Haber Son Dakika! Erdoğan'dan Hamas açıklaması! | Ulusal Haber 5 yaşında sahneye çıktı, 17'sinde usta komedyen oldu! Peki usta komedyen Charlie Chaplin kimdir? 5 yaşında sahneye çıktı, 17'sinde usta komedyen oldu! Peki usta komedyen Charlie Chaplin kimdir?