Silah kaçakçılığı yapanlar kıskaca alındı!

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Nisan'da silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde 38, Taşköprü ilçesinde 2, Ağlı, İnebolu, Araç ve Daday ilçelerinde 1’er olmak üzere toplamda 44 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

225 personelin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 478 adet çeşitli ebatlarda fişek, 28 adet sentetik ecza hapı, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ile 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 28 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.