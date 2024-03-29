Filistinli direniş liderleri İran'da! Direniş güçlerinden birlik vurgusu

İran art arda Filistin direniş örgütlerinin liderlerini ağırladı. Önce Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ardından da Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad E Nihale, İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Ayrıca Heniyye ile Nihale arasında da bir görüşme gerçekleşti.

Hamas lideri Heniyye ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ile bir araya geldi.

Heniyye'yi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi törenle karşıladı. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Hamas lideri burada yaptığı konuşmada "İran İslam Devrimi Lideri'ne, İran Cumhurbaşkanı'na ve İran halkına özellikle teşekkür ederim." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Heniyye ile yaptığı görüşmede "Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır." ifadelerini kullandı. Heniyye ise Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.

Hamas lideri ayrıca İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney tarafından kabul edildi. Heniyye, Hamaney'i Gazze'deki son durum hakkında bilgilendirdi.

İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney, Heniyye'nin ardından, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad E Nihale'yi kabul etti.

İran Devrim Rehberi Ayetullah Hamaney, "Siyonist rejimin bu altı aylık savaşta yaşadığı başarısızlıklar ilahi bir olay ve olgudur" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Nihale, Hamas ve İslami Cihad hareketleri olmak üzere direniş güçleri arasında tam bir koordinasyon bulunduğunu ifade etti. ABD ve İsrail’in planlarını boşa çıkardıklarını belirtti.