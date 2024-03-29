Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı!

İsrail'in soykırım ile yargılandığı davada Uluslararası Adalet Divanı yeni tedbir kararları aldı. Adalet Divanı, İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı!
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı!
Editör: Uğur Çam
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Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında yeni tedbirlere hükmedildiği bildirildi. Mahkeme, İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine hükmetti.

Kararda İsrail ordusunun Filistinlilerin haklarını ihlal etmeyeceğinin güvence altına alınmasını istendi. Divan kararında Gazze'de kıtlığın, risk olmanın ötesine geçerek açık şekilde baş gösterdiği ifade edildi.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararının ardından açıklama yaptı. Hamas, Adalet Divanı'nın verdiği karara uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizmasının eşlik etmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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