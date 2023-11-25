Filistinliler Önce Vatan Toprağını Öptü

Gazze'nin tüm sokaklarında yaklaşık iki aydır süren onurlu mücadelenin gururu kadar İsrail'in yarattığı yıkımın görüntüleri vardı.

Filistin direniş örgütü HAMAS, İsrail'i masaya oturttu. Yapılan esir takası anlaşmasıyla ateşkes başladı.



Ailelerine, evlerine kavuşan Filistinliler coşkuyla karşılandı. Bir anne yıllar önce kaçırılan küçük çocuğuna bir delikanlı olarak olarak sarıldı.

Karşılık olarak HAMAS ise 13 esiri bıraktı. El Kassam Tugayları çocuk ve yaşlılardan oluşan grubu Kızılhaç'a teslim etti.



Yaklaşık iki aydır Gazze'de olan esirler oldukça rahat, hatta kimi tebessüm içindeydi.



HAMAS ayrıca 12 Tayland vatandaşı işçiyi de serbest bıraktı. Gazze’den Refah Sınır Kapısı'na bırakılan esirler kara ve hava yoluyla İsrail'e getirildi.



Ve kimilerine göre insani ara, duruklama ya da ateşkes. İlk günüyle birlikte susan silah sesleri, duran bombardımanın ardından 7 Ekim'den bu yana İsrail'in bölgede yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı.

Yıkımın tanıklarından Filistinli genç İnsam ez-Zeyn. Zorla sürüldüğü evinden bir kaç eşya almak için Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine döndü. Ama artık bir evi yoktu. Onu harabeye dönmüş bir mahalle bekliyordu.



"Güzel şehrimde şimdi acı ve kederden başka bir şey kalmamış. Gördüklerimi kelimelere dökmek çok zor."



Harabeye dönen evler ve sokaklar ile birlikte defnedilmeyi bekleyen cenazeler vardı ateşkesin gölgesinde. Görüntüler El Bahr Caddesi'nden.



Saldırılar nedeniyle ulaşılamayan noktalarda uzun süredir bekleyen cansız bedenler bir bir toplandı.



Kızılhaç komitesi ve Kızılay ekipleri sahadaydı, hastaneleri gezdi. Filistin Kızılayı ve BM ekipleri El Ehli Baptist Hastanesi'ndeki 70 kadar yaralıyı Avrupa Hastanesi'ne nakletti.



Yardım malzemesi yüklü 200 tırın abluka altındaki Gazze girdi. Refah Sınır kapısı üzerinden 100 kadar yakıt ve tıbbi malzeme tırının daha giriş yapması bekleniyor.