EFT/FAST İşlem Ücretlerinde Değişiklik

EFT/FAST işlemlerinden fazla ücret alınmasına dair uygulamayı kaldırdı.

EFT/FAST ücretlerinde bankaların belirli saatlerde uyguladığı ücretlendirme kaldırıldı.



Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.



Merkez Bankası Bankası'nın aldığı karara göre artık bankalar hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan işlem için yüzde 50 fazlası azami ücret alamayacak.



1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.



