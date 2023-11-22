Gazze'de 69 İsrail Askeri Öldürüldü! İsrail Sahada da Masada da İstediğini Alamadı

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası, İsrail karadan Gazze'ye girdi. Kassam Tugayları'nın büyük zaiyat verdirdiği İsrail, Netanyahu'nun "anlaşma olmayacak" açıklamalarına karşın Hamas ile esir takası anlaşması gerçekleştirdi. İsrail'in askeri kayıpları da büyük.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün bir İsrail askerinin daha Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü açıklandı. Buna göre İsrail ve Hamas arasında 27 Ekim'den bu yana Gazze'de süren çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 69'a yükseldi.