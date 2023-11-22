Esir Takası Anlaşmasının Detayları Netleşti! İşte İsrail ile Hamas Arasındaki Anlaşma

Katar ile Mısır'ın da arabuluculuk yapmasının ardından İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varıldı. Esir takası anlaşmasının yanı sıra, 4 gün sürecek bir geçici ateşkesin olacağı da duyuruldu. Savaşın iki tarafı arasındaki anlaşmanın detayları da netleşmeye başladı.

İsrail'den Anlaşmaya İlişkin Açıklama Geldi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde Tel Aviv yönetimi bir araya geldi. Yaklaşık 6 saat süren kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamayla esir takası ve çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi anlaşmasının kabul edildiği duyuruldu. Kabine toplantısı sert tartışmalara da sahne oldu. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve partisinin 2 bakanı, oylamada anlaşma için "hayır" oyu verdi. Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Her 10 esirin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ek bir gün daha ara verileceği belirtilen açıklamada, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı. İsrail hükümetinin açıklamasında, İsrailli esirlere karşılık kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Hamas Anlaşmanın Detaylarını Duyurdu!

İki taraf arasında varılan anlaşmayla ilgili bir açıklama da Hamas'tan geldi. Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında çatışmalara 4 günlük insani ara verileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklunun serbest kalacağını duyurdu. İnsani aranın yürürlükte olacağı 4 gün boyunca insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği belirtilen açıklamada, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca geçici ara boyunca Gazze Şeridi'nin güneyinde hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde kuzeyden güneye Selahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

4 Günlük İnsani Ara Ne Zaman Uygulanacak?

İki taraf arasında arabuluculuk rolü oynayan Katar'dan da anlaşmayla ilgili açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin 24 saat içinde ilan edileceği duyuruldu.

Çatışmalara insani ara verileceği belirtilen açıklamada, aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin olduğu ve Gazze'ye yakıt dahil olmak üzere insani yardım taşıyan tırların girişinin sağlanacağı kaydedildi.

Esirler Kademeli Olarak Bırakılacak

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti. Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi.

Tel Aviv yönetimi, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma kapsamında serbest bırakılabilecek 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun listesini yayınladı.

Listede yer alan Filistinli tutuklulardan 287'sinin 18 yaş altı çocuk, 13'nün kadın olduğu belirtiliyor.