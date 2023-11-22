26 Kasım'da Kar Geliyor! İstanbul'da Kışa Hazırlık Toplantısı

Meteoroloji, İstanbul'da 26 Kasım'da kar yağışı beklendiğini açıkladı. İstanbul'da kar yağışı öncesi tedbirleri kararlaştırmak için bir toplantı yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'na İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Vali Gül, kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek toplantının, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için yapıldığını ifade etti.

Kar yağışında zamanlamanın ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Gül, kentte meteorolojik verileri yakından takip ederek kararları zamanında alacaklarını kaydetti. Gül, Afet Çalışma Grupları'nın işlerine hakim olacaklarını ve taleplerin hızla yerine getirileceğini vurgulayarak "Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 12 afet çalışma grubu, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunum yaptı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bünyelerinde alınacak tedbirleri anlattı. Toplantıda, ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.

İstanbul'da Kış Hazırlıkları

İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı: