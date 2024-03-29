Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e çıktı

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de öldürülenlerin sayısı 32 bin 623'e yükseldi. Bölgedeki saldırılarda yaralananların sayısı ise 75 bin 92 oldu.

Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanırken 175 gündür devam eden saldırılara ilişkin son açıklama Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi veren Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 112 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 623'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 92'ye ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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