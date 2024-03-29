Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'ın güneyinde, Mora Yarımadası'nın batısında çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarına ilişkin açıklamayı Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) yaptı. Yapılan açıklamada, 6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği duyuruldu.

Depremle ilgili Atina Jeodinamik Enstitüsünden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5,8 olarak açıklanırken sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.