Gazze'de can kaybı 33 bin 843 oldu

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı. Bölgede toplam yaralanan kişi sayısı da 76 bin 575 oldu.

Gazze'de can kaybı 33 bin 843 oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, sivil ayrımı gözetmeksizin pek çok Filistinliyi de hayattan kopardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 193 gündür süren saldırılardaki son durum ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 843'e, yaralı sayısının da 76 bin 575'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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