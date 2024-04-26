Gazze'nin kuzeyine insani yardım taşıyan 1063 tırdan yalnızca 49'u ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf yaptığı yazılı açıklamada, “Bu hafta Gazze Şeridi'ne giren insani yardım tırının sayısı 1063’e ulaştı. 205 tır Refah Sınır Kapısı’ndan, 858 kamyon da (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan girdi.” ifadelerini kullandı.

Maruf, toplam tır sayısından yalnızca 49’unun Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştığını belirtti.

Gazze Şeridi'ne giren insani yardım kamyonu sayısının, özellikle kuzeydeki Filistinlilerin ihtiyaçlarından çok daha az olduğuna dikkati çeken Maruf, “Bu sayılar, ABD ve İsrail'in yardım tırlarının sayısının artırılacağından söz eden ve günde 300 yardım tırının getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor.” ifadelerine yer verdi.

Maruf, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım girişine kısıtlamalar uygulamakla suçlayarak şunları kaydetti: