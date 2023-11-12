Halklar Filistin İçin Meydanlara Çıktı! Dünyanın Dört Bir Yanında Eylemler Düzenlendi

Hamas’ın İsrail’in katliamına karşı dünya halklarına olan çağrısı yankı buldu. Dünyanın her köşesinde Filistin’e destek için toplananlar meydanları doldurdu.

Ankara’da, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için "Gazze'ye ışık ol" yürüyüşü düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen İsrailli Yahudiler ise Tel Aviv’de gösteri düzenledi.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

İngiltere'de on binlerce kişi Filistin’e destek için Hyde Park’tan ABD’nin Londra Büyükelçiliği’ne yürüdü

Paris'te binlerce kişi soğuk havaya rağmen Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'ye yönelik soykırımın önlenmesi" çağrısında bulundu.

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durması için yürüyüş düzenledi.

Başkentin en işlek caddelerinden Mariahilfer Strasse’de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze’de soykırıma hayır", "Özgür Filistin", "Hemen Ateşkes", "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıdı.