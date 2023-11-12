Dünya Sağlık Örgütü Şifa Hastanesi ile İrtibatlarının Kesildiğini Duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail bölgede sivilleri ve hastaneleri bombalamaya devam ediyor.

Gazze'deki son durum ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) önemli bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.

"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda "Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde" haberler olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti. Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi: