Hamaney'den Aksa Tufanı Açıklaması!

İran Lideri Ayetullah Hamaney, Tahran'daki İmam Ali Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu. Hamaney, Filistin direnişini selamladığı konuşmasında "Biz bu operasyonun becerikli ve akıllı planlayıcılarının ve Filistinli gençlerin alınlarından ve kollarından öpüyor ve onlarla onur duyuyoruz." dedi.

Hamaney'den Filistin Açıklaması

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran lideri Hamaney Filistin ile ilgili yaptığı açıklamada, Aksa Tufanı operasyonu destanını Filistinliler tarafından yazılmadığını öne sürenlerin yanlış hesaplama yaptığını söyledi. Filistin direniş güçlerinin gerçekleştirdiği bu operasyonun övgüye layık olduğunu belirten Hamaney, "Biz bu operasyonun becerikli ve akıllı planlayıcılarının ve Filistinli gençlerin alınlarından ve kollarından öpüyor ve onlarla onur duyuyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki Gösterdi

Siyonist Rejim'in Aksa Tufanı Operasyonu'nda yenildiğini belirten Ayetullah Hamaney, "7 Ekim'den itibaren yaşanan olaylar Siyonist Rejim için onarılmayacak bir istihbarat ve askeri yenilgidir. Son operasyon yıkıcı bir deprem gibi gaspçı rejim yönetiminin bazı ana yapılarını yeniden kolayca inşa edilemeyecek şekilde yok etmeyi başardı." değerlendirmesini yaptı. Hamaney, "Siyonistlerin başına gelen bu felaket onların kendi eylemlerinin sonucudur. Zulüm ve cinayet haddini aştığında, barbarlık doruğa ulaştığında fırtınayı beklemek gerekir. Filistinlilerin cesurca gerçekleştirdiği bu operasyon, işgalci düşmanın yıllardır devam eden ve son aylarda daha da artan kötü eylemlerine bir tepkiydi. Bunun sorumlusu rejimin iktidardaki kabinesidir.'' ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamaney, bebek katili Siyonist Rejim'in kendini mazlum göstermeye çalıştığına değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

- Artık bu çirkin ve zalim Siyonist düşman tokadı yediği için kendini mazlum gösterme politikasını yürütmektedir. Mustekbir (kibirli) dünyanın medyası da ona destek veriyor. Bu mazlumluk imajı tamamen yalan ve gerçek dışıdır. Çünkü Filistinli Mücahidler Gazze kuşatmasından çıkıp Siyonistlerin askeri ve sivil merkezlerine ulaşmayı başardılar. Kim mazlumdur? Bu gaspçı rejim ne olursa olsun mazlum olamaz. Zalimdir, saldırgandır, cahildir ve yalancıdır ama mazlum değildir. Hiç kimse bu Şeytani canavardan bir mazlum simasını çıkaramaz.

Hamaney, İsrail'in Gazze halkını daha çok baskı altına alabilmek için kendini mazlum gösterme polikası yürüttüğünü kaydederek, "Gaspçı rejimin liderleri ve destekçileri şunu bilmelidirler ki Gazze halkına yönelik toplu katliam uygulamak onların başına daha büyük bir felaket getirecek. Bilmelidirler ki bu zulümlerin tepkisi onların çirkin yüzlerine daha güçlü bir tokat gibi inecektir." diye konuştu.