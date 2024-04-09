HAMAS: "İsrail'in tutumu bize iletildi"

HAMAS, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini duyurdu.

HAMAS: "İsrail'in tutumu bize iletildi"
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HAMAS, konuya ilişkin Telegram hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kahire'deki son müzakere turunda Mısır, Katar ve Amerika'daki arabulucuların çabalarının ardından, İsrail'in konuya ilişkin tutumunun Hamas'a iletildiği ifade edildi.

Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

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