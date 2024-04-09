Antalya'da 12 kilo gümrük kaçağı altın ele geçirildi! 3 zanlı tutuklandı!
Antalya'da düzenlenen operasyonda 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kente yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.
Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# kaçakçılık # Altın