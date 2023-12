Hamas Yöneticisi Hanini'den Kararlılık Mesajı! "Filisin Direnişinin İsrail'i Her Alanda Şaşırtma Yeteneği Yüksek"

Abdulhakim Hanini, salı günü yaptığı basın açıklamasında Filistin direnişinin İsrail saldırganlığını püskürtme yeteneklerine dikkat çekti. Hanini, direnişin İsrail'in saldırı senaryolarına karşı her gün yeni bir şey ortaya koyduklarını belirtti.

Abdulhakim Hanini şu ifadeleri kullandı:

- Filistin direnişi, saldırganlığı püskürtme ve işgalci güçlerle yüzleşme ve vatanı ve mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferini savunmada cesur olma ve her ne pahasına olursa olsun tüm senaryolara hazırlanma yeteneği açısından her gün yeni bir şey sunuyor. Eğitim sahalarında uzun yıllar süren hazırlık meyvelerini veriyor ve boşa harcanmadı ve direnişin manevra yapma, devam etme, düşmanı şaşırtma kabiliyeti her alanda yüksek ve tırmanıyor.