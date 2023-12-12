Hamas Yöneticisi Hanini'den Kararlılık Mesajı! "Filisin Direnişinin İsrail'i Her Alanda Şaşırtma Yeteneği Yüksek"

Abdulhakim Hanini, salı günü yaptığı basın açıklamasında Filistin direnişinin İsrail saldırganlığını püskürtme yeteneklerine dikkat çekti. Hanini, direnişin İsrail'in saldırı senaryolarına karşı her gün yeni bir şey ortaya koyduklarını belirtti.

"Filistin Direnişi'nin İsrail Saldırganlığını Püskürtme Yeteneği Her Alanda Yüksek"

Abdulhakim Hanini şu ifadeleri kullandı:

- Filistin direnişi, saldırganlığı püskürtme ve işgalci güçlerle yüzleşme ve vatanı ve mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferini savunmada cesur olma ve her ne pahasına olursa olsun tüm senaryolara hazırlanma yeteneği açısından her gün yeni bir şey sunuyor. Eğitim sahalarında uzun yıllar süren hazırlık meyvelerini veriyor ve boşa harcanmadı ve direnişin manevra yapma, devam etme, düşmanı şaşırtma kabiliyeti her alanda yüksek ve tırmanıyor.

Hanini, Filistin halkının kitlelerini ve direniş kitlelerini "işgalin ve yerleşimcilerin saldırılarını püskürtmek için bu teyakkuz ve teyakkuza devam etmeye, davayı tasfiye etmek için hazırlanan tüm komplolar karşısında sağlam durmaya ve halkımızın her zamanki iradesiyle zorlukların üstesinden gelme ve krizleri aşarak işgalciden kurtulma ve özgürleşme yeteneğine güvenmeye" çağırdı. Hamas yöneticisi, Cenin ve kampındaki halkı efsanevi kararlılıkları için selamladı ve Kassam Tugayları'nın Mücahitleri liderliğindeki Filistin direnişini saldırganlığı püskürtmedeki cesaretleri ve cesaretleri için selamladı.

İsrail'in Son Saldırıları

İsrail, Cenin ve kampında geniş çaplı bir askeri operasyon yürütmeye devam ediyor. Cenin de çok sayıda Filistinli genç tutuklandı. İsaril, Eski Şehir'deki El-Sibat mahallesinde bir alanı bombaladı ve 4 Filistinlinin ölümüne neden oldu. İsrail, Cenin'deki kamptaki Jouret Al-Dahab mahallesinde bir evi bombaladı. Günün erken saatlerinde işgal araçları ile ev yapımı cihazlarla hedef alan direnişçiler ile işgal güçleri arasında yoğun çatışmalar ve çatışmalar yaşandı ve işgale karşılık verirken üzerlerine kurşun sıktı.