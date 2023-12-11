Filistinliler İçin Hayatlarını Durdurdular

İsrail, Filistinlilerin evleriyle mülteci kamplarını hedef aldı. Siyonist İsrail güçleri; Nuseyrat, El-Megazi, Cibaliya mülteci kamplarına hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail güçleri, Batı Şeria'da da baskın ve gözaltılar devam etti.



Ayrıca İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. Suriye hava savunma sistemi Golan Tepelerinden fırlatılan füzeleri havada imha etti. İmha edilemeyen bazı füzeler Şam'a düştü, maddi hasar meydana geldi.



Kassam Tugayları ise Gazze Şeridi'ne giren çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdi, İsrail zırhlılarını imha etti. Ayrıca Tel Aviv Kassam Tugaylarının roketlerinin hedefi oldu.



İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak için işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ile Lübnan'da grev yapıldı. Bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu.



İngiltere, Almanya, Hollanda, Sırbistan, İsveç, Fransa ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.