Hamas'tan ateşkes açıklaması! İsmail Heniyye konuştu

Hamas lideri İsmail Heniyye İsrail ile yürütülen ateşkes müzakeresi ve ABD'nin yaptığı insani yardım hakkında konuştu. Heniyye, Joe Biden'ın değişen tutumunun test edildiğini söyledi. Lübnan Hizbullahı Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise İsrail'in savaşı kaybettiğini belirtti.

Hamas'tan ateşkes açıklaması! İsmail Heniyye konuştu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Filistin'deki direniş cephesinden yaşanan gelişmelerle ilgili art arda açıklamalar geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmeleri hakkında konuştu. Hamas lideri, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir" dedi. Henniye, "Hamas müzakerelerde direnişin dehası ve büyüklüğü üzerinde yoğunlaşıyor ve Filistin halkına yönelik saldırıların durması için tüm gücüyle çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunun söylemde değiştiğini, uygulamada ise test edildiğini belirtti.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Lübnan Hizbullahı Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da İsrail'in Refah'a girse dahi savaşı kaybettiğini ve Hamas'ı ortadan kaldıramayacağını söyledi.

İsrail'in ekonomik zararına dikkat çeken Hizbullah lideri, "Lübnan'ın güneyindeki ekonomik kaybı, işgalin kuzeydeki ağır kaybı ile karşılaştırılmaz." ifadelerini kullandı.

GÜNEY AFRİKA'DAN YENİ ADIM

İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na veren ve İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasını sağlayan Güney Afrika Cumhuriyeti yeni bir adım attı. Güney Afrika Cumhuriyeti yetkilileri, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını açıkladı.

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