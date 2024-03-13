İngiltere ekonomisi büyüdü! Son veriler açıklandı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere'deki ekonomi verileriyle ilgili güncel verileri paylaştı.

Buna göre, İngiltere'de ülke ekonomisi Aralık 2023'teki yüzde 0,1'lik küçülmenin ardından ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti. İngiltere ekonomisi Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede hizmet sektörü yüzde 0,2 büyüyerek ocaktaki ekonomik büyümeye en fazla katkı sağlayan sektör oldu. Hizmet sektörü, Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde önceki üç aylık döneme kıyasla büyüme göstermedi.

Sanayi sektörü hem ocakta hem de Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,2 küçüldü. İnşaat sektörü, ocakta yüzde 1,1 büyürken, söz konusu üç aylık dönemde yüzde 0,9 daraldı.