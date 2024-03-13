İngiltere ekonomisi büyüdü! Son veriler açıklandı

İngiltere ekonomisinin ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydettiği açıklandı. Ülkede sanayi sektörü yüzde 0,2 daralırken hizmet sektörü yüzde 0,2, inşaat sektörü ise yüzde 1,1 büyüme gösterdi.

İngiltere ekonomisi büyüdü! Son veriler açıklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere'deki ekonomi verileriyle ilgili güncel verileri paylaştı.

Buna göre, İngiltere'de ülke ekonomisi Aralık 2023'teki yüzde 0,1'lik küçülmenin ardından ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti. İngiltere ekonomisi Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede hizmet sektörü yüzde 0,2 büyüyerek ocaktaki ekonomik büyümeye en fazla katkı sağlayan sektör oldu. Hizmet sektörü, Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde önceki üç aylık döneme kıyasla büyüme göstermedi.

Sanayi sektörü hem ocakta hem de Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,2 küçüldü. İnşaat sektörü, ocakta yüzde 1,1 büyürken, söz konusu üç aylık dönemde yüzde 0,9 daraldı.

ABD bütçesinden PKK'nın çatı örgütü SDG’ye milyonlarca dolarABD bütçesinden PKK'nın çatı örgütü SDG’ye milyonlarca dolarDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ingiltere # ekonomi
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
İslam Memiş uyarıyor! Bu iki tarih çok önemli!
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi?
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
7 şehirde 3 suç örgütü çökertildi!
7 şehirde 3 suç örgütü çökertildi!
Adana'da korkunç cinayet!
Adana'da korkunç cinayet!
Öne Çıkanlar "Harekat an meselesi, PKK Ağutos'a kadar tamamen bitirilecek" - Emekli Albay Dr. Eray Güçlüer "Harekat an meselesi, PKK Ağutos'a kadar tamamen bitirilecek" - Emekli Albay Dr. Eray Güçlüer Hakan Fidan'dan kritik görüşme! Hakan Fidan'dan kritik görüşme!