ABD bütçesinden PKK'nın çatı örgütü SDG’ye milyonlarca dolar

ABD yönetimi, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2025 bütçe tasarısında Peşmerge ve Irak güçlerine 380 milyon 758 bin dolar ayırdı. Ayrıca terör örgütü Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) de 147 milyon 941 bin dolar verilecek. Bütçe tasarısında Peşmerge, Irak güçleri ve SDG’ye toplam 528 milyon 699 bin dolar ödenek ayrıldı. Bütçe tasarısı öncelikle ABD Kongresi’ne gönderilecek. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun tasrıyı görüşüp, onaylamasının ardından tasarı imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek. Bütçe tasarısı Joe Biden'ın onayının ardından yasalaşacak ve gelecek yıl hayata geçecek. Peşmerge güçlerine sunulacak olan yardım, IŞİD'le mücadele eden güçlerin eğitimi ve silahlandırılmasını da içeriyor.

PAY ARTACAK

2024 yılı bütçesinde DSG, Peşmerge ve Irak güçlerine 475 milyon dolar tahsis edildi. 2023 yılında da bu güçlere ayrılan pay 475 milyon dolardı. 2025 yılında ABD bütçesinde Peşmerge, Irak güçleri ve SDG’nin payının artırılaacağı düşünülüyor.

TATBİKAT YAPTILAR

Öte yandan ocak ayında ABD liderliğindeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleri ile terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Deyrezor'da ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

ENDİŞE ETTİ

SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani, ABD'den hava savunma sistemlerini artırmasını istemişti. Kobani ABD'nin bölgeden çekilmesinden duyduğu endişeyi de açık eden açıklamalarda bulunmuştu.