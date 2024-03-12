Marmaray'da intihar!

Marmaray'da henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde bir kişi intihar etti. İşte detaylar...

Marmaray'da intihar!
Editör: Yağmur Biçen
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Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, perona yaklaşmakta olan trenin altına atarak yaşamına son verdi.

Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine attı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakasının yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı.


Olayla ilgili konuşan Durmuş Maraklı, "Saat 21.30 sularında bir erkek vatandaş kendisini trenin altına atarak intihar etti. Bu şekilde öldü" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# intihar # Marmaray
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